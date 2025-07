La costellazione con la famosa cintura nei cruciverba: la soluzione è Orione

ORIONE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Orione? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Orione.

Perché la soluzione è Orione? Orione è una delle costellazioni più riconoscibili nel cielo notturno, famosa per la sua cintura formata da tre stelle allineate. Questa figura celeste rappresenta un cacciatore nella mitologia greca ed è visibile in molte zone del mondo, diventando un punto di riferimento per gli appassionati di astronomia. La sua presenza rende il firmamento ancora più affascinante e ricco di storie antiche.

Hai davanti la definizione "La costellazione con la famosa cintura" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

E S S V I I N O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SENSITIVO" SENSITIVO

