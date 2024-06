Costellazione a sud dei Gemelli

: Rappresenta uno dei cani che seguono Orione, il cacciatore. Benché sia una costellazione molto piccola, la presenza della brillantissima stella Procione la rende una delle più facili da individuare. . Il Cane Minore (in latino Canis Minor) è una delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo, ed è anche una delle 88 costellazioni moderne.

Italiano: Sostantivo: cane ( approfondimento) m sing . (mammalogia) animale domestico utilizzato per la caccia, difesa, compagnia, soccorso, pet therapy ed altre attività; la sua classificazione scientifica è Canis lupus familiaris ( tassonomia)' quel cane era pronto per difendere il proprio padrone, anche a proprio rischio.. pensioni per cani: luoghi con "alloggi" adibiti alla tutela per gli stessi o più "semplicemente" per accudirli, per esempio nel caso in cui i proprietari o padroni debbano assentarsi per vacanze, lavoro, ecc.