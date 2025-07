L impiegato di banca che riceve il pubblico nei cruciverba: la soluzione è Sportellista

SPORTELLISTA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 12 lettere Sportellista: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sportellista? Lo sportellista è l'impiegato di banca che si occupa di ricevere e assistere i clienti allo sportello, gestendo operazioni quotidiane come versamenti, prelievi e consultazioni. È il volto dell’istituto finanziario per chi entra in filiale, offrendo cortesia e competenza. In sostanza, è la figura di riferimento per le pratiche bancarie di tutti i giorni, rendendo più semplice l’interazione tra cliente e banca.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

