impiegato pubblico

Aggettivo

Curiosità su: Lo Stato è l'organizzazione politica e giuridica di una comunità stabilmente stanziata su un territorio. In quanto autorità che governa un territorio e una popolazione, lo Stato costituisce un ordinamento giuridico a base territoriale. Inoltre, secondo una concezione diffusa, l'ordinamento posto e garantito dallo Stato, o con cui lo Stato si identifica, è altresì sovrano perché indipendente sul piano esterno e supremo su quello interno. Non c'è una definizione di "Stato" unanimemente accettata e non controversa. La scienza giuridica spesso usa un concetto, in origine proposto dal giurista tedesco Georg Jellinek, incentrato su tre elementi costitutivi: un territorio dai confini determinati, un popolo stanziato su tale territorio, un'autorità suprema in grado di governare popolo e territorio. Nelle scienze sociali e in antropologia politica si incontrano definizioni più ampie, che a volte identificano lo Stato con la comunità politica genericamente intesa, cioè con quegli aspetti dell'organizzazione sociale e culturale che riguardano la regolazione, anche informale, dei comportamenti dei membri del gruppo e il controllo sull'appropriazione di risorse scarse.

statale m e f sing (pl.: statali)

(storia) (politica) (diritto) (economia) dello stato

Sostantivo

statale f sing (pl.: statali)

strada di cui lo stato ha cura la manutenzione

Sostantivo

statale m e f sing (pl.: statali)

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

sta | tà | le

Pronuncia

IPA: /sta'tale/

Etimologia / Derivazione

derivazione di stato

Sinonimi

( antropologia ) nazionale, pubblico, generale, governativo

nazionale, pubblico, generale, governativo funzionario dello stato, impiegato dello stato, dipendente pubblico, dipendente dello Stato

strada nazionale, via

Contrari

privato

Parole derivate