SPORTELLO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Sportello: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sportello? Sportello indica il banco o il desk dove un impiegato postale o di altri uffici pubblici assiste i clienti, offrendo servizi come spedizioni, pagamenti o informazioni. È il punto di incontro tra pubblico e amministrazione, pensato per facilitare e velocizzare le operazioni quotidiane. In sostanza, rappresenta il contatto diretto tra cittadini e servizi pubblici, rendendo tutto più accessibile e semplice.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

A E O R T F F U T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TUFFATORE" TUFFATORE

