Il fallito attentato del 1605 al Parlamento inglese nei cruciverba: la soluzione è Congiura Delle Polveri

CONGIURA DELLE POLVERI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Congiura Delle Polveri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 20 lettere più frequenti: Congiura Delle Polveri.

Perché la soluzione è Congiura Delle Polveri? La Congiura delle Polveri del 1605 fu un tentato attentato di alcuni cospiratori inglesi per eliminare il re Giacomo I e il Parlamento, nascondendo polvere da sparo in una cantina sotto la Camera dei Lord. Questo fallimento segnò uno dei momenti più drammatici della storia britannica, dimostrando quanto possa essere pericolosa una pianificazione segreta volta a cambiare il corso del potere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Assieme al senato forma il parlamentoIl titolo che spetta al baronetto ingleseNe è principe William l erede al trono ingleseSport simile al golf di origine inglese ingIl palazzo del Parlamento inglese

C Como

O Otranto

N Napoli

G Genova

I Imola

U Udine

R Roma

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

P Padova

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

I Imola

