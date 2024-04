La definizione e la soluzione di 6 lettere: Ne è principe William l erede al trono inglese. GALLES Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Il Galles (AFI: /'galles/; in inglese Wales, pron. ['welz]; in gallese Cymru, pron. ['km.r], in latino Cambria) è una delle quattro nazioni costitutive del Regno Unito. Regione storica della Gran Bretagna, confina a est con l'Inghilterra, a nord e a ovest con il Mare d'Irlanda e a sud con il Canale di Bristol. Si estende per 20779 km² e nel 2011 contava una popolazione di 3 063 456 persone. La sua capitale è Cardiff. Il Galles ha una costa di oltre 2700 km e la sua conformazione è in gran parte montuosa, con le cime più alte nelle aree settentrionali e centrali, tra cui lo Snowdon (in gallese Yr Wyddfa), il picco più alto. La regione si ...

Galles ( approfondimento)

(toponimo) (geografia) Nazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. È situato nella parte sud-occidentale dell'Isola della Gran Bretagna, con capitale Cardiff.

Sillabazione

gal | les

Pronuncia

['ga:lles]

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.