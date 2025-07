I sommelier lo portano al collo nei cruciverba: la soluzione è Tastevin

TASTEVIN

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tastevin? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Tastevin.

Perché la soluzione è Tastevin? Il tastvin è un piccolo oggetto, spesso in metallo o legno, che i sommelier indossano al collo per avere sempre a portata di mano il loro strumento preferito. Si tratta di un portabicchieri o di un supporto per il tappo di sughero, simbolo di competenza e passione nel mondo del vino. Un accessorio elegante e pratico, che rappresenta l’arte di servire il vino con stile.

T Torino

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

V Venezia

I Imola

N Napoli

E O A R D I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ODIARE" ODIARE

