Alcuni la portano al collo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alcuni la portano al collo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CATENINA

Significato/Curiosita : Alcuni la portano al collo

Di attribuire ad alcuni membri le rendite e i benefici di una commenda. i commendatori portano l'insegna dell'ordine sospesa al collo, appesa a un nastro... Le avvertenze. la ß-catenina è una subunità del complesso proteico della caderina ed è il punto centrale del pathway wnt\b-catenina, associato alla sopravvivenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Alcuni la portano al collo : alcuni; portano; collo; Circonda alcuni antichi centri abitati: muraria; alcuni corrodono i metalli; I bersagli di alcuni tiratori; alcuni lo passano riposando; alcuni non tutti; Grava su alcuni immobili; Il rivestimento esterno di alcuni invertebrati; Si deve raggiungere in alcuni referendum lat; Riportano fatti realmente avvenuti; Si portano in processione; Calzature che si portano senza calze; La trasportano l asino e il mulo; Le correnti che portano l aliante in quota; I domenicani lo portano bianco; Si portano sopra o sotto il ginocchio; Si apportano modificando; Poste collo cate; Ha il collo più lungo; Porre collo care; Rullano prima del decollo ; È bene averla sul collo ; Un collo quio concesso; Mettersi collo carsi; I laterizi che cadono tra capo e collo ;

Cerca altre Definizioni