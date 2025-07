Ha donato il fuoco agli uomini rubandolo agli dei nei cruciverba: la soluzione è Prometeo

PROMETEO

Perché la soluzione è Prometeo? Prometeo è il titano della mitologia greca che, per aiutare gli uomini, rubò il fuoco agli dei e glielo donò. Questo gesto simboleggia il coraggio, l’astuzia e il desiderio di progresso umano, anche a costo di sfidare i poteri divini. Prometeo incarna la sete di conoscenza e il valore di lottare per il miglioramento della vita, anche quando ci si trova in contrasto con le autorità divine.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha donato il fuoco agli uomini rubandolo agli dei", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

