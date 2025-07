Gruppi che sono formati da aggregali di numeri nei cruciverba: la soluzione è Insiemi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gruppi che sono formati da aggregali di numeri' è 'Insiemi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INSIEMI

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Insiemi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Insiemi? Gli insiemi sono raccolte di elementi, come numeri, oggetti o concetti, considerate come un unico insieme. Pensali come gruppi di cose che condividono una caratteristica comune. Ad esempio, tutti i numeri dispari formano un insieme. Sono fondamentali in matematica e nel ragionamento, aiutandoci a organizzare e comprendere meglio il mondo che ci circonda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo sono i nostri numeriSono componenti dei gruppi familiariSono formati dai muscoli gastrocnemiLo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formatiNell orchestra sono formati da legni e ottoni

I Imola

N Napoli

S Savona

I Imola

E Empoli

M Milano

I Imola

