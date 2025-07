Goffo ridicolo e cialtrone nei cruciverba: la soluzione è Gaglioffo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Goffo ridicolo e cialtrone' è 'Gaglioffo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAGLIOFFO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Gaglioffo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Gaglioffo.

Perché la soluzione è Gaglioffo? GAGLIOFFO è un termine dialettale che indica una persona ridicola, sciocca e un po' cialtrona, spesso con atteggiamenti buffi o poco seri. Deriva da espressioni popolari e viene usato in modo scherzoso per descrivere qualcuno che si comporta in modo goffo o grottesco. Conoscere questa parola permette di aggiungere colore e colore alla propria comunicazione quotidiana, arricchendo il lessico regionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si dice di un ragazzo goffo ma abile al computerTendente al ridicoloUn ridicolo ritrattoGoffo impacciatoUn ragazzino goffo ma genio del computer

G Genova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

F Firenze

F Firenze

O Otranto

G A O A R I E R N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARENGARIO" ARENGARIO

