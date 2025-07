Gli epatologi studiano le diverse patologie del fegato nei cruciverba: la soluzione è Epatologi

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli epatologi studiano le diverse patologie del fegato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli epatologi studiano le diverse patologie del fegato' è 'Epatologi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EPATOLOGI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Epatologi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Epatologi.

Perché la soluzione è Epatologi? Gli epatologi sono medici specializzati nello studio e nel trattamento delle malattie del fegato, organo fondamentale per la digestione e il metabolismo. La loro competenza copre condizioni come l'epatite, la cirrosi e il tumore al fegato. Conoscere gli epatologi è importante per prevenire e affrontare problemi epatici, garantendo così la salute di uno degli organi più essenziali del nostro corpo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Patologie del fegato possono essere A B o CStudiano i tessuti dell organismoSono diverse nell eredeStudiano i pennutiDiverse per poco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Gli epatologi studiano le diverse patologie del fegato" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

E I N A R D I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANIDRIDE" ANIDRIDE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.