Patologie del fegato possono essere A B o C

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è: EPATITI.

Significato della soluzione per: Patologie del fegato possono essere a b o c L'epatite (dal greco pa, pat: "fegato") è l'infiammazione del fegato, può essere dovuta a cause diverse: virus, farmaci, alcool ecc., e porta ad un malfunzionamento del fegato stesso con effetti vari sull'organismo.

