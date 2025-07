Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice nei cruciverba: la soluzione è Rizoma

RIZOMA

Rizoma

Perché la soluzione è Rizoma? Il rizoma è una radice sotterranea che si sviluppa orizzontalmente, fungendo da sistema di propagazione per molte piante. È un elemento fondamentale per la crescita e la resistenza, permettendo alla pianta di espandersi e sopravvivere anche in condizioni difficili. Un esempio naturale è il zenzero o il bambù, che si diffondono grazie a queste radici sotterranee.

Fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice

