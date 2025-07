Elencano gli ingredienti di cibi confezionati nei cruciverba: la soluzione è Etichette

ETICHETTE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Etichette: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Etichette? Le etichette sono le indicazioni che trovi sulle confezioni di cibo, dove vengono elencati ingredienti, valori nutrizionali e scadenze. Sono fondamentali per conoscere cosa stiamo consumando e fare scelte consapevoli. In pratica, sono il primo modo per capire se un prodotto è adatto alle nostre esigenze e preferenze alimentari. Conoscere bene le etichette aiuta a mangiare in modo più sano e informato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Convoglia i cibi allo stomacoCibi per volatiliMacina gli ingredienti per le polpetteSi scelgono a seconda dei cibiTipo di alimentazione che esclude i cibi conservati

E Empoli

T Torino

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

