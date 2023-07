Il più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IDROFOBIA

Significato/Curiosità : Il più caratteristico sintomo della rabbia negli esseri umani

L'idrofobia è il sintomo più caratteristico della rabbia negli esseri umani. Si manifesta come una paura intensa dell'acqua o del tentativo di inghiottire liquidi. La vista o il suono dell'acqua possono scatenare una reazione di ansia estrema e spasmi muscolari nella gola, rendendo difficile l'ingestione. Questo sintomo è dovuto all'effetto del virus della rabbia sul sistema nervoso centrale. L'idrofobia è spesso associata alla rabbia avanzata e rappresenta un segno distintivo della malattia. Altri sintomi possono includere irritabilità, confusione mentale, paralisi e difficoltà respiratorie.

