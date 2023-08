Il caratteristico insaccato di Felino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il caratteristico insaccato di Felino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALAME

Significato/Curiosita : Il caratteristico insaccato di felino

L'impasto viene insaccato in budello naturale suino di origine danese. tradizionalmente, per la confezione del salame di felino si utilizza il cosiddetto budello... Wikizionario contiene il lemma di dizionario «salame» wikimedia commons contiene immagini o altri file su salame salame, su treccani.it – enciclopedie on line...