La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Di solito si recita con un Ave' è 'Pater'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATER

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Pater più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pater.

Perché la soluzione è Pater? La parola pater deriva dal latino e significa padre. È un termine spesso usato in contesti religiosi o poetici per riferirsi a una figura paterna superiore, come Dio Padre nella tradizione cristiana. In ambito liturgico, si recita con un Ave Maria, che in parte richiama questa figura di guida e protezione. Insomma, pater rappresenta la figura del genitore spirituale e protettore.

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

