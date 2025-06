Il noster lo si recita nei cruciverba: la soluzione è Pater

PATER

Curiosità e Significato di Pater

Perché la soluzione è Pater? PATER significa padre in latino, simbolo di autorità, protezione e amore in molte culture. È spesso usato in contesti religiosi o storici per indicare una figura paterna fondamentale. La parola richiama il ruolo di guida e sostegno, rappresentando anche un principio di origine e creazione. Un termine che racchiude valori universali e radici profonde nella nostra cultura.

Un genitore latinoIl padre di CiceroneIl noster che si recitaLo si allestisce per la recitaSi recita con il Pater Noster

Come si scrive la soluzione Pater

P Padova

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

