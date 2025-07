Designa l origine dell era musulmana nei cruciverba: la soluzione è Egira

EGIRA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Egira: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Egira? L'EGIRA è il termine che indica la fuga del profeta Maometto dalla Mecca a Medina nel 622 d.C., un evento fondamentale per l'inizio del calendario musulmano. Questa migrazione segna il passaggio da un periodo di persecuzione a uno di diffusione dell'Islam, dando origine all'era musulmana ufficiale e alla comunità islamica. Un momento chiave nella storia religiosa e culturale mondiale.

