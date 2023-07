Era il Totocalcio dell ippica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era il Totocalcio dell ippica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOTIP

Significato/Curiosità : Era il Totocalcio dell ippica

Il Totocalcio dell'ippica, noto anche come Totip, era una forma di scommessa sportiva molto popolare in Italia. Si trattava di un gioco a pronostici basato sui risultati delle corse dei cavalli. I giocatori dovevano selezionare un numero di cavalli partecipanti a diverse corse, cercando di indovinare l'ordine di arrivo corretto. La combinazione esatta dei cavalli poteva portare a vincite significative, ma le possibilità di successo erano basate sulla casualità e la fortuna. Il Totocalcio dell'ippica ha suscitato l'interesse di molti appassionati di corse dei cavalli e scommettitori, diventando un'attività emozionante e coinvolgente per molti italiani.

