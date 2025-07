Così la spara chi racconta frottole nei cruciverba: la soluzione è Grossa

GROSSA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Grossa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Grossa? GROSSA indica qualcosa di grande o importante, spesso usato in modo colloquiale per sottolineare una quantità notevole o un fatto rilevante. Nel contesto, si riferisce a chi dice cose esagerate o poco credibili, sparando grossa per attirare l’attenzione o coprire la verità. È un termine che evidenzia l’ampiezza o l’eccesso di qualcosa, spesso con un pizzico di ironia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Ne ha molta chi racconta frottoleCosì le spara il bugiardoCosì è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoL Iliade ne racconta l assedio

