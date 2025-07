Così le spara il bugiardo nei cruciverba: la soluzione è Grosse

Home / Soluzioni Cruciverba / Così le spara il bugiardo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Così le spara il bugiardo' è 'Grosse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GROSSE

Curiosità e Significato di Grosse

Non fermarti alla soluzione! Conosci Grosse più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Grosse.

Perché la soluzione è Grosse? GROSSE è un termine che indica qualcosa di grande o imponente, spesso usato anche in senso figurato per descrivere qualcosa di notevole o rilevante. In contesti colloquiali, può sottolineare l'importanza o la vastità di una cosa o di un evento. Quindi, quando si parla di grosse, si fa riferimento a qualcosa di significativo e di grande impatto nella scena o nella narrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è anche detto il crampo degli scrivaniCosì è l abito cucito addossoCosì e la voce di chi gridaCosì sono i capelli ondulatiCosi è anche detta l anguria

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Grosse

Hai trovato la definizione "Così le spara il bugiardo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

O Otranto

S Savona

S Savona

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P L S O O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "POLSO" POLSO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.