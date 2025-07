Corsa ciclistica in salita nei cruciverba: la soluzione è Cronoscalata

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Corsa ciclistica in salita' è 'Cronoscalata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRONOSCALATA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 12 lettere Cronoscalata: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cronoscalata? CRONOSCALATA indica una gara ciclistica in cui i corridori affrontano una salita impegnativa, cercando di completarla nel minor tempo possibile. È un termine che unisce cronometro e scalata, sottolineando l'aspetto competitivo e la sfida contro il tempo in ambienti montani o collinari. Questo evento mette alla prova resistenza, forza e strategia degli atleti, rendendolo uno dei momenti più emozionanti del ciclismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Gara ciclistica in salita contro il tempoÈ meta di una classica corsa ciclisticaLiegi Liegi: una classica corsa ciclisticaVi parte e arriva la corsa ciclistica che tocca BastogneLa tappa intermedia di una corsa ciclistica che parte e arriva a Liegi

Hai trovato la definizione "Corsa ciclistica in salita" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

R Roma

O Otranto

N Napoli

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

A Ancona

S O C L O A O T Mostra soluzione



