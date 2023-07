Vi parte e arriva la corsa ciclistica che tocca Bastogne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi parte e arriva la corsa ciclistica che tocca Bastogne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIEGI

La corsa ciclistica che parte e arriva a Bastogne o Liegi è un evento emozionante e prestigioso nel mondo del ciclismo. Conosciuta come "Liegi-Bastogne-Liegi" o "La Doyenne", è una delle classiche monumento del ciclismo su strada. Il percorso affronta terreni sfidanti attraverso colline e strade panoramiche nelle Ardenne belghe. I ciclisti si sfidano in un'epica battaglia per conquistare le mitiche salite come La Redoute e La Roche-aux-Faucons. La gara è nota per le sue condizioni meteorologiche imprevedibili, che aggiungono ulteriore difficoltà. I corridori devono dimostrare resistenza, tattica e determinazione per guadagnarsi il titolo di campione in questa storica e affascinante competizione.

