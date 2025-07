Coniuge con cui si condivide il destino nei cruciverba: la soluzione è Consorte

CONSORTE

Curiosità e Significato... La parola Consorte è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Consorte.

Perché la soluzione è Consorte? Il termine consorte indica il coniuge, cioè la persona con cui si condivide la vita e il destino, spesso in un contesto di matrimonio o unione civile. È un modo elegante e formale per riferirsi al partner, sottolineando il legame di coppia e la condivisione di esperienze e impegni di vita. In definitiva, rappresenta il compagno di viaggio nel percorso della vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo è il destino contro cui non si vaPersona con cui si condivide un escursioneCollega e compagno con cui si condivideEdifici in cui si osserva l ordineIl male di cui ci si consola facilmente

C Como

O Otranto

N Napoli

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

E Empoli

