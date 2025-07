Collega e compagno con cui si condivide nei cruciverba: la soluzione è Sodale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Collega e compagno con cui si condivide' è 'Sodale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SODALE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Sodale? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Sodale.

Perché la soluzione è Sodale? Il termine sodale si riferisce a un collega o compagno con cui si condivide un'attività, un obiettivo o un interesse comune. È usato per indicare qualcuno con cui si ha un legame di collaborazione e amicizia, spesso nel contesto di lavori, associazioni o gruppi. In sostanza, rappresenta una persona con cui si condivide un percorso condiviso e una certa complicità.

La definizione "Collega e compagno con cui si condivide" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

