La Soluzione ♚ Persona con cui si condivide un escursione La definizione e la soluzione di 17 lettere: Persona con cui si condivide un escursione. COMPAGNO DI VIAGGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Persona con cui si condivide un escursione: Compagni di viaggio (Fellow Travelers) è una miniserie televisiva del 2023 ideata da Ron Nyswaner e tratta dall'omonimo romanzo di Thomas Mallon. Sostantivo Significato e Curiosità su: Compagni di viaggio (Fellow Travelers) è una miniserie televisiva del 2023 ideata da Ron Nyswaner e tratta dall'omonimo romanzo di Thomas Mallon. compagno ( approfondimento) m sing

chi vive un'esperienza o una condizione in comune con altri Fummo compagni di viaggio

Quando andavo a scuola eravamo compagni di classe convivente di una coppia non sposata Venne Francesca con il suo compagno (gergale) appellativo dato a chi appartiene ad un partito politico di sinistra i compagni hanno fatto un comizio Sillabazione com | pà | gno Pronuncia IPA: /kom'pao/ Etimologia / Derivazione dal latino medievale companio che deriva da cum cioè "insieme con" e da panis ovvero "pane",significa quindi "colui che mangia il pane con un altro" Citazione Sinonimi amico, collaboratore, collega, compare, condiscepolo

(di religioso) confratello,

confratello, amante, convivente, partner, consorte, coniuge, fidanzato, marito, sposo

(di animale) maschio

maschio ( gergale ) ( politica ) comunista, socialista, rosso, sinistrorso

comunista, socialista, rosso, sinistrorso (militare) camerata, commilitone

camerata, commilitone (commercio) socio

socio complice, correo

( familiare ) pari, paragonabile, simile, corrispondente

pari, paragonabile, simile, corrispondente (letterario) sodale Contrari nemico, avversario, concorrente, estraneo Parole derivate accompagnare Termini correlati amicizia, scuola, sinistra Alterati (diminutivo) compagnetto Altre Definizioni con compagno di viaggio; persona; condivide; escursione; Una persona che ama viaggiare; La seconda persona; Pronome di prima persona; Un escursione nella savana; Lunga escursione con bivacchi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Persona con cui si condivide un escursione

COMPAGNO DI VIAGGIO

C

O

M

P

A

G

N

O

D

I

V

I

A

G

G

I

O

Lae verificata di 17 lettere per risolvere 'Persona con cui si condivide un escursione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.