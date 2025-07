Comprato con bustarelle nei cruciverba: la soluzione è Corrotto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Comprato con bustarelle' è 'Corrotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORROTTO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Corrotto più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corrotto.

Perché la soluzione è Corrotto? Corrotto indica qualcuno o qualcosa coinvolto in pratiche illecite o ingannevoli, come la corruzione politica o aziendale. È un termine che descrive comportamenti disonesti e compromessi da favori o tangenti. La parola richiama l’idea di decenza compromessa da interessi personali, sottolineando un senso di immoralità diffuso in contesti dove regna la corruzione. Un concetto importante per capire le dinamiche di potere e integrità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le bustarelle in geometriaLo è ciò che avete compratoLo è tutto cio che ho compratoBustarelle che corromponoLo è ciò che hai comprato

