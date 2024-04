La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo è ciò che avete comprato. VOSTRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo possessivo

Significato e Curiosità su: Vostro onore è una miniserie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 28 febbraio al 21 marzo 2022. È diretta da Alessandro Casale, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Indiana Production ed ha come protagonista Stefano Accorsi. Vostro onore è l’adattamento della serie televisiva israeliana Kvodo (2017). Da Kvodo è tratta anche la serie televisiva statunitense Your Honor .

vostro ( approfondimento) m sing

che appartiene a voi Questo è il vostro giocattolo che è stato fatto da me o che ha me come origine Questo è il vostro disegno a cui appartenete Quello è il vostro gruppo

Pronome possessivo

vostro ( approfondimento) m sing

pronome possessivo della seconda persona plurale

Sillabazione

vò | stro

Pronuncia

IPA: /'vstro/

Etimologia / Derivazione

dal latino popolare voster, derivato tardo del classico vester, correlato a vos, "voi"