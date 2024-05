Lo è tutto cio che ho comprato

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo possessivo

Curiosità su

mio ( approfondimento) , aggettivo possessivo di prima persona singolare maschile

che appartiene a me Questo è il mio giocattolo che è stato fatto da me o che ha me come origine Questo è il mio disegno a cui appartengo Quello è il mio gruppo

Pronome possessivo

mio ( approfondimento)

pronome possessivo della prima persona singolare (gergale) i miei: i propri genitori

Sillabazione

mì | o

Pronuncia

IPA: /'mio/

Etimologia / Derivazione

dal latino meus, a sua volta da mei, "di me" (propriamente genitivo di ego, "io"), oppure direttamente dal proto-indoeuropeo *(e)me-, *(e)me-n-, "me", radice dalla quale discendono appunto le forme flesse di ego (si veda tale lemma per maggiori informazioni)

Citazione

Seconda lettera a Timoteo 3,14-15

Sinonimi

(per estensione) (familiare) abituale, consueto, normale, solito





Contrari

(per estensione) (familiare) diverso, eccezionale, insolito, inusuale