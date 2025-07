Coloro che domandano il rilascio di documenti nei cruciverba: la soluzione è Richiedenti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Coloro che domandano il rilascio di documenti' è 'Richiedenti'.

RICHIEDENTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Richiedenti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Richiedenti.

Perché la soluzione è Richiedenti? I richiedenti sono coloro che fanno domanda per ottenere documenti o servizi ufficiali, come passaporti, certificati o permessi. Sono persone che presentano una richiesta formale per ricevere qualcosa di necessario o richiesto dalla legge o dall’amministrazione. In sostanza, rappresentano chi cerca di ottenere un diritto o un documento specifico, avviando così una procedura ufficiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Borse per documentiCopiavano atti e documentiNon lo sono coloro che imitano le tartarugheDocumenti informativiUn fascio di documenti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Coloro che domandano il rilascio di documenti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

H Hotel

I Imola

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

B A E E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BEATE" BEATE

