Non lo sono coloro che imitano le tartarughe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non lo sono coloro che imitano le tartarughe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELOCI

Significato/Curiosita : Non lo sono coloro che imitano le tartarughe

Ad eventuali predatori la loro pericolosità. sono segnalati anche alcuni casi di specie innocue che imitano specie pericolose, o viceversa. altro caso è... Passeggeri, la flotta di grandi navi veloci si è impegnata nello sviluppo delle linee delle autostrade del mare. grandi navi veloci nasce nel 1992 per volontà dell'allora... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Non lo sono coloro che imitano le tartarughe : sono; coloro; imitano; tartarughe; Gli arresti che possono sostituire il carcere; Lo sono gli orci; Nei coltelli da pesce non sono affilate; Lo sono molti uccelletti; sono magmatiche sedimentarie o metamorfiche; Così sono detti coloro che non amano la compagnia; coloro che raccontano delle storie; Come coloro che anticipano il futuro; Come coloro che si sono cambiati i connotati; coloro che vivono in un determinato ambiente; Delimitano i campi coltivati o i pascoli; Delimitano la porta dei calciatori; Si imitano dietro le quinte; Lo sono coloro che limitano la libertà altrui; imitano i prodotti di marca; Spesso contiene tartarughe ; Tarde come le tartarughe ; Il Sanzio... delle tartarughe ninja; L arcipelago delle tartarughe ; Isole del Pacifico con tartarughe giganti;

Cerca altre Definizioni