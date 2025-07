Classe di censo nei cruciverba: la soluzione è Ceto

Home / Soluzioni Cruciverba / Classe di censo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Classe di censo' è 'Ceto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CETO

Curiosità e Significato... La soluzione Ceto di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ceto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ceto? Classe di censo è un termine che indica la suddivisione della società in gruppi basati sulla condizione economica e sociale. Si riferisce a come le persone sono classificate in relazione al loro reddito, proprietà o status. La parola ceto racchiude proprio questa idea di livello sociale, riconoscendo le differenze tra le varie fasce di popolazione. È un concetto fondamentale per capire le dinamiche sociali ed economiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Le vocali in classeGrande classe di animali strisciantiCompito in classeLa classe lavoratriceUna classe privilegiata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Classe di censo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

E Empoli

T Torino

O Otranto

G I N S N O G A U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANGUIGNO" SANGUIGNO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.