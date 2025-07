Ciclisti che gareggiano raramente nei velodromi nei cruciverba: la soluzione è Stradisti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ciclisti che gareggiano raramente nei velodromi' è 'Stradisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRADISTI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Stradisti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Stradisti.

Perché la soluzione è Stradisti? Gli stradisti sono ciclisti specializzati nelle gare su strada, spesso meno coinvolti nei velodromi chiusi. Questa parola indica atleti che preferiscono le competizioni all'aperto, affrontando lunghi percorsi e paesaggi vari. La loro passione si concentra sulle corse su strada piuttosto che su piste indoor, rendendoli protagonisti di avventure sportive più estese e spettacolari.

La definizione "Ciclisti che gareggiano raramente nei velodromi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

I Imola

T R E S O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RESORT" RESORT

