Certificato per sottoscrivere azioni nei cruciverba: la soluzione è Warrant

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Certificato per sottoscrivere azioni' è 'Warrant'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

WARRANT

Perché la soluzione è Warrant? Un warrant è uno strumento finanziario che permette di acquistare azioni a un prezzo stabilito entro una certa data. Funziona come un certificato di opzione, offrendo agli investitori la possibilità di partecipare ai guadagni di una società futura. È molto usato per aumentare il potenziale di rendimento, ma comporta anche rischi: quindi, va valutato con attenzione prima di sottoscriverlo.

W Washington

A Ancona

R Roma

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

