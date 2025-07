Attrezzo per lubrificare nei cruciverba: la soluzione è Oliatore

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Attrezzo per lubrificare' è 'Oliatore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OLIATORE

Curiosità e Significato... La soluzione Oliatore di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Oliatore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Oliatore? Un oliatore è uno strumento o prodotto utilizzato per applicare olio o lubrificante su superfici, macchinari o parti mobili. La sua funzione principale è ridurre attrito e usura, migliorando il funzionamento e prolungando la vita degli oggetti. Perfetto per chi vuole mantenere in modo efficace attrezzi, motori o strumenti, garantendo sempre prestazioni ottimali e scorrevoli.

Hai davanti la definizione "Attrezzo per lubrificare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

