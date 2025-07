Una cintura con la borsa nei cruciverba: la soluzione è Marsupio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una cintura con la borsa' è 'Marsupio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARSUPIO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Marsupio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Marsupio.

Perché la soluzione è Marsupio? Il termine marsupio indica una piccola borsa portatile che si indossa spesso in vita, come una cintura, per tenere oggetti a portata di mano. È molto usato dai viaggiatori e in situazioni sportive, offrendo praticità e comodità. La sua forma e funzione ricordano l’idea di una cintura con la borsa, rendendo il marsupio un accessorio funzionale e di tendenza.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una cintura con la borsa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

R Roma

S Savona

U Udine

P Padova

I Imola

O Otranto

