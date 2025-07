Una bimba da fiaba nei cruciverba: la soluzione è Gretel

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una bimba da fiaba' è 'Gretel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRETEL

Curiosità e Significato... La parola Gretel è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gretel.

Perché la soluzione è Gretel? Gretel è un personaggio delle fiabe, nota per la sua intelligenza e coraggio. È la sorellina che, insieme a Hansel, affronta il bosco e la strega, mostrando grande astuzia. La parola richiama un'immagine di tenerezza e avventura, simbolo di innocenza e determinazione nelle storie per bambini. È un nome che evoca magia e coraggio in un mondo di fiabe.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fiaba di AndersenFamosa Fiaba di AndersenUna nota fiaba: La bella nel boscoCon i tre orsi in una fiabaUn Peter da fiaba

G Genova

R Roma

E Empoli

T Torino

E Empoli

L Livorno

