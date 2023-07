Con i tre orsi in una fiaba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con i tre orsi in una fiaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RICCIOLI D ORO

Significato/Curiosità : Con i tre orsi in una fiaba

"Riccioli d'oro" è una fiaba popolare che narra la storia di una giovane ragazza di nome Riccioli d'oro che entra furtivamente nella casa di tre orsi. La fiaba descrive come Riccioli d'oro trovi tre ciotole di porridge e tre sedie, una grande, una media e una piccola. Quando i tre orsi tornano a casa, scoprono che qualcuno ha assaggiato il loro porridge e provato le loro sedie. Infine, trovano Riccioli d'oro addormentata nel loro letto. La storia cattura l'immaginazione dei lettori attraverso il suo elemento di avventura e sospeso, nonché attraverso la lezione morale sulla curiosità e sul rispetto della proprietà altrui. È una fiaba amata che ha reso famosi i personaggi dei tre orsi e Riccioli d'oro in tutto il mondo.

