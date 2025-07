Un ordine che non si discute nei cruciverba: la soluzione è Diktat

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un ordine che non si discute' è 'Diktat'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIKTAT

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Diktat: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Diktat? DiKTAT indica un comando o un principio assoluto, un'imposizione che si dà per sacrosanta e non discutibile. È un ordine che non ammette repliche, un diktat appunto, spesso usato in ambiti politici o sociali per sottolineare autorità e decisioni irrevocabili. In molte situazioni, rappresenta la volontà superiore da seguire senza esitazioni. Un termine che incarna il potere di imporre le proprie regole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Edifici in cui si osserva l ordineSi dice di ordine ufficialeSi dà quella d ordineLa si fa per mantenere ordine e igieneSi dice di ordine perentorio

