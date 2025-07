Un esperto di materie umanistiche nei cruciverba: la soluzione è Letterato

Home / Soluzioni Cruciverba / Un esperto di materie umanistiche

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un esperto di materie umanistiche' è 'Letterato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LETTERATO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Letterato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Letterato.

Perché la soluzione è Letterato? Un letterato è una persona esperta e appassionata di discipline umanistiche, come letteratura, storia o filosofia. Spesso è qualcuno che ha studiato approfonditamente queste materie e si dedica alla scrittura, alla cultura e all’analisi critica. In sintesi, rappresenta l’intellettuale che si distingue per la sua conoscenza e passione per le discipline umane, contribuendo alla diffusione del sapere e alla cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il liceo con materie perlopiù umanisticheEsperto di rivestimenti protettiviUn esperto in promozioniUn esperto di partita doppia abbreviazioneIl ragioniere ne è un esperto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Un esperto di materie umanistiche"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

I G A I I T D L N N T T A O Y U M M E B U L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY" GLI AMMUTINATI DEL BOUNTY

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.