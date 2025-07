Un alternativa al papillon nei cruciverba: la soluzione è Cravatta

Home / Soluzioni Cruciverba / Un alternativa al papillon

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un alternativa al papillon' è 'Cravatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRAVATTA

Curiosità e Significato... La soluzione Cravatta di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cravatta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cravatta? La cravatta è un accessorio elegante indossato attorno al collo, spesso associato a abiti formali e professionali. Sostituisce il papillon, offrendo uno stile più classico e versatile per completare un look raffinato. Perfetta per occasioni importanti o per aggiungere un tocco di distinzione, la cravatta rappresenta l'elemento che trasforma un completo in un outfit impeccabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un alternativa al caffellatteLa alternativa sarda al limoncelloSi consulta in alternativa al penaleUn alternativa al caffèÈ un alternativa al PC

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Un alternativa al papillon" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

R Roma

A Ancona

V Venezia

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

A I L D E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DITALE" DITALE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.