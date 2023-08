Producono papillon - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Producono papillon. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CRAVATTAI

Significato/Curiosità : Producono papillon

I "cravattai" sono artigiani specializzati nella produzione di cravatte e papillon, accessori di abbigliamento eleganti e distintivi. Questi esperti lavorano con tessuti di varie texture e colori, creando capi d'abbigliamento raffinati per completare look formali e professionali. La produzione di cravatte richiede abilità sartoriali, conoscenza delle tendenze della moda e attenzione ai dettagli. I cravattai tagliano, cuciano e rifiniscono le cravatte e i papillon seguendo procedure artigianali. Questi accessori sono simboli di stile e raffinatezza, spesso utilizzati per esprimere l'individualità e completare l'abbigliamento formale o casual.

