La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tra il collo e l addome' è 'Torace'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TORACE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Torace, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Torace? Il termine torace indica la parte del corpo che si trova tra il collo e l’addome, racchiusa dalla gabbia toracica. È fondamentale per proteggere organi vitali come cuore e polmoni, permettendo la respirazione e la circolazione sanguigna. In parole semplici, il torace è il busto superiore che sostiene e protegge le funzioni più importanti del nostro organismo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Tra collo e addomeÈ appeso al collo delle muccheBoccette cui si sega il colloLunga fascia di tessuto con cui cingere il colloTra la coscia e l addome

Se "Tra il collo e l addome" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

O Otranto

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

