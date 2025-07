Su quello nero c è chi ha una pessima fama nei cruciverba: la soluzione è Libro

Home / Soluzioni Cruciverba / Su quello nero c è chi ha una pessima fama

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Su quello nero c è chi ha una pessima fama' è 'Libro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIBRO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 5 lettere Libro: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Libro? Il termine libro indica un insieme di pagine stampate o scritte, raccolte in un volume, che trasmettono conoscenza, storie o idee. È uno strumento fondamentale per apprendere, scoprire nuovi mondi o conservare ricordi. Libri possono essere di vari generi, dalla narrativa alla saggistica. In breve, rappresentano il ponte tra l'autore e il lettore, arricchendo la cultura di ognuno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:L ha nero l imbronciatoHa il nero nella borsaHa fama di scioccaL ha nero chi si sveglia maleLo sport che ha dato fama a Federica Pellegrini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Su quello nero c è chi ha una pessima fama" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

B Bologna

R Roma

O Otranto

P H E R L E C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REPLICHE" REPLICHE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.