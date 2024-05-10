L ha nero l imbronciato

SOLUZIONE: UMORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ha nero l imbronciato" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ha nero l imbronciato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Umore? Quando qualcuno ha il volto cupo e sembra poco disposto a sorridere, si dice che ha un aspetto scuro e imbronciato, riflettendo uno stato d'animo teso o insoddisfatto. Questo atteggiamento indica una condizione emotiva che può cambiare facilmente, mostrando spesso disagio o irritazione. La sua espressione rivela un sentimento transitorio di malumore, che si manifesta chiaramente nel suo viso e nel suo comportamento.

La definizione "L ha nero l imbronciato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ha nero l imbronciato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Umore:

U Udine M Milano O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ha nero l imbronciato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

