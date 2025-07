Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere nei cruciverba: la soluzione è Fissativo

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere' è 'Fissativo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FISSATIVO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Fissativo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Fissativo? Il fissativo è una sostanza utilizzata per proteggere disegni, dipinti o disegni da acqua e polvere, preservandone i dettagli nel tempo. Agisce come una pellicola trasparente che sigilla l’opera, evitando che si rovini o scolorisca. È molto usato in ambito artistico, soprattutto con tecniche come pastelli, carboncino o acquerelli, per garantire la durabilità delle creazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sostanza usata nella cura del diabeteSostanza usata per depilareSostanza usata per migliorare i tessutiTipo di acqua usata per rimuovere il truccoLo è la sostanza chimica che sottrae acqua a un corpo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "Sostanza usata per proteggere disegni da acqua e polvere" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

F Firenze

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

T Torino

I Imola

V Venezia

O Otranto

A E L N I A C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALICANTE" ALICANTE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.