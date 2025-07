Si prende contro l emicrania nei cruciverba: la soluzione è Cachet

Home / Soluzioni Cruciverba / Si prende contro l emicrania

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si prende contro l emicrania' è 'Cachet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CACHET

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cachet, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cachet? Il termine cachet indica un rimedio o un medicinale efficace contro l'emicrania, spesso sotto forma di compresse o cerotti medicati. È un modo colloquiale per riferirsi a un trattamento che agisce rapidamente per alleviare il dolore. Quindi, quando si parla di prendersi contro l'emicrania, si pensa a un aiuto concreto e immediato come il cachet.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Si prende chiudendo gli occhiSi prende più facilmente al buioSi prende chiudendo un occhioIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglioLa prende chi si comunica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Si prende contro l emicrania"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

I L T U A P O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALPITOUR" ALPITOUR

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.